Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg - Waldmössingen, Lkrs. RW) Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung löst größeren Rettungseinsatz aus (11.04.2026)

Schramberg - Waldmössingen (ots)

Einen schönen Grillabend wollten fünf Jugendliche bzw. junge Erwachsene am Samstagabend in Waldmössingen in der Seedorfer Straße verbringen. Die Personen im Alter von 16, 17, 18, 19, und 21 Jahren grillten zunächst vor dem Wohnhaus. Wegen des schlechten Wetters entschlossen sie sich, die Grillfeier in die am Wohnhaus angebaute Garage zu verlegen. Hierbei wurde offensichtlich auch kurzzeitig das Garagentor geschlossen. Nach kurzer Zeit traten Atemwegsprobleme auf, infolgedessen sich eine Person sogar übergeben musste. Auch die weiteren Gäste klagten mittlerweile über Atemwegsreizungen, weshalb der Notruf gewählt wurde. Da schnell Verdacht einer Kohlenmonoxidvergiftung bestand wurde ein Großaufgebot von Rettungsdienst und Feuerwehr alarmiert. Durch die Rettungskräfte wurde festgestellt, dass sich das Kohlenmonoxid bereits im gesamten Haus verbreitet hatte, weshalb auch die Eltern des Jugendlichen aus dem Haus evakuiert wurden. Die fünf Personen der Grillfeier wurden allesamt zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken verbracht. Die verständigte Feuerwehr lüftete das Haus, so dass das Haus im Anschluss wieder bewohnt werden konnte. Die freiwillige Feuerwehr erschien mit 25 Helfern vor Ort. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen und 14 Helfern vor Ort.

In diesem Zusammenhang wird eindringlich davor gewarnt in geschlossenen Räumen einen Grill zu betreiben, da dies schnell lebensbedrohlich werden kann. Das freigesetzte Kohlenmonoxid ist unsichtbar, geruchslos und geschmacksneutral, so dass es nach kurzer Zeit bereits zur Bewusstlosigkeit und in der Folge zum Tod führt.

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