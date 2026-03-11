PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrugsfall durch Romance-Scamming

Ludwigshafen (ots)

Ein 62-jähriger Geschädigter lernte über eine Online-Plattform eine Frau kennen. Über mehrere Monate hinweg standen die beiden über einen Chat in regelmäßigem Kontakt. Im weiteren Verlauf nutzte die Täterin das Vertrauen des Geschädigten aus und schilderte verschiedene angebliche Notsituationen. In gutgläubiger Annahme überwies der Geschädigte daraufhin mehrere tausend Euro an die Frau.

Leider ist das sogenannte "Romance-Scamming", also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von sozialen Netzwerken im Internet und Online-Partnerbörsen keine Seltenheit.

   - Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt 
     wachsam bleiben.
   - Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt 
     in Not zu sein und "dringend Geld" zu benötigen.
   - Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach 
     Geld fragen! Auf der Internet-Seite der polizeilichen 
     Kriminalprävention unter https://s.rlp.de/TjPh0 finden Sie 
     umfangreiche Informationen zu diesem Thema woran Sie die 
     Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
