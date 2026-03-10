PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mögliche Geschädigte eines Betrugs gesucht

Schifferstadt (ots)

Gestern Abend (Montag, 9.3.2026) fuhren drei Jugendliche von Offenbach am Main mit einem Taxi nach Schifferstadt. Im Zeitraum zwischen 19:45 und 20:10 Uhr hielt der Taxifahrer nach Aufforderung der Jugendlichen an der Ecke Selligstraße/Salierstraße und ließ diese dort aussteigen. Danach stiegen die Jugendlichen wieder in das Taxi und ließen sich anschließend zu einem Schnellrestaurant in der Waldseer Straße fahren. Dort beobachte ein Zeuge, wie die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren mit Schmuck hantierten und informierte daraufhin die Polizei. Die Polizeikräfte stellten mehrere Schmuckstücke (u.a. Halsketten, Ohrringe, Ringe), mehrere tausend Euro Bargeld sowie sechs Handys sicher. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Jugendlichen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei prüft nun, ob der Schmuck einer Straftat zugeordnet werden kann und sucht mögliche Geschädigte oder Zeugen.

Wer hat in Schifferstadt am Montagabend (09.03.2026) verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonst Hinweise geben?

Ist jemand Opfer eines Betruges geworden und hat Schmuck oder Bargeld in gutem Glauben an die Jugendlichen herausgegeben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

