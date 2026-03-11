POL-PPRP: 87-Jähriger bei Autounfall leicht verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am gestrigen Dienstag (10.03.2026, 15:30 Uhr) stießen in der Oderstraße ein 62-jähriger und ein 87-jähriger Autofahrer im Kreuzungsbereich zusammen. Der 62-jähriger Autofahrer wollte die Oderstraße überqueren und von einem Parkplatz eines Baumarktes auf einen gegenüberliegenden Parkplatz zu fahren. Dabei missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 87-jährigen Fahrers, der beabsichtigte, auf den Parkplatz des Baumarktes nach links einzufahren. Der 87-Jährige verletzte sich durch den Aufprall leicht wurde und vor Ort von Rettungskräften versorgt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell