Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. Tuttlingen) Tödlicher Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - 80-Jährige verstorben (11.04.2026)

Spaichingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstagnachmittag (11.04.2026), gegen 13 Uhr, in Spaichingen, an der Kreuzung B14/Hauptstraße/ Sallancher Straße. Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw Renault Captur die Hauptstraße stadteinwärts. An der benannten Kreuzung standen gegenüberliegend im Begegnungsverkehr auf dem Linksabbiegerfahrstreifen, verkehrsbedingt wartend, ein Pkw BMW X1 und dahinter ein Pkw VW-Polo. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die 80-jährige Unfallverursacherin in der Kreuzung auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort frontal mit dem stehenden Pkw BMW, welcher durch die Wucht rückwärts auf den VW Polo geschoben wurde. Der Gesundheitszustand der Dame verschlechterte sich vor Ort rapide, so dass sie reanimationspflichtig wurde. Sie wurde mittels eines Rettungswagens in ein Klinikum verbracht. Dort verstarb sie wenig später. Ob dem Unfall eine medizinische Ursache zu Grunde liegt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der 46-jährige Lenker des BMW wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Klinikum zur weiteren Behandlung eingeliefert. Der 31-Jährige Fahrer des VW Polo wurde nicht verletzt. Für den Renault und den BMW musste eine Abschlepper vorgehalten werden, da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, am BMW in Höhe von ca. 18.000 Euro und am VW in Höhe von ca. 500 Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Außerdem im Einsatz war die freiwillige Feuerwehr für auslaufende Betriebsstoffe und zum Aufstellen eines Sichtschutzes um dem Rettungsdienst ein ungehindertes Arbeiten zu ermöglichen. Auch der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort.

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