Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkr. Konstanz) Kleinkraftradfahrer verunfallt und flüchtet zu Fuß - Zeugenaufruf (10.04.2026)

Konstanz (ots)

Am Freitagnachmittag kam es um 16.26 Uhr an der Kreuzung Schottenstraße / Gartenstraße zur Kollision zwischen einem Kleinkraftrad und einem Auto, wo der Kradlenker dem Autofahrer die Vorfahrt nahm und anschließend zu Fuß flüchtete. Der unbekannte männliche Zweiradlenker missachtete die Vorfahrt und stürzte über die Motorhaube auf die Straße. Im Anschluss wurde ihm aufgeholfen, der offensichtlich nicht verletzte Mann rannte daraufhin in die Wallgutstraße und lies sein Kleinkraftrad an der Unfallstelle zurück. Durch den Unfall entstand am Pkw eine Gesamtschaden von ca. 1000.- EUR. Der Flüchtende wurde wie folgt beschrieben, männlich, schlank, südländischer Typ, trug einen Rucksack und eine Mütze sowie eine blaue Jeans. Hinweis zu dieser Person nimmt das Polizeirevier Konstanz unter 07531/995-2222 entgegen. Das Kleinkraftrad wurde von der Polizei Konstanz sichergestellt.

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