Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Diebespärchen entwendet Sonnenbrillen im Wert von mehreren tausend Euro - couragierte Mitarbeiterin hält Mittäterin fest (09.04.2026)

Engen (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat ein Diebespärchen in einem Laden in der Peterstraße Ware im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Kurz vor 16 Uhr betraten ein Mann und eine Frau ein Optikergeschäft. Während die 38 Jahre alte Frau - augenscheinlich zur Ablenkung - einen Sehtest machen und sich beraten ließ, entnahm ihr bislang unbekannter Begleiter Sonnenbrillen im Wert von insgesamt rund 3.000 Euro aus der Auslage und wollte den Verkaufsraum damit verlassen. Nachdem die 59-jährige Mitarbeiterin die Diebstahlsabsicht des Mannes bemerkte, versuchte sie noch ihn festzuhalten, woraufhin dieser sie wegschubste und die Filiale verließ. Um eine Flucht der 38-jährigen Begleiterin zu verhindern, schloss die 59-Jährige daraufhin die Ladentür ab und verständigte die Polizei.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt - der eine Beschlagnahme des Handys der Frau anordnete - wurde sie auf die Straße entlassen. Die Ermittlungen bezüglich ihres Gefährten dauern an.

Das Diebespärchen erwartet eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

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