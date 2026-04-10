Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbrüche in der Scheffelstraße (09./10.04.2026)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen sind Unbekannte in zwei Betriebe in der Scheffelstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Bettengeschäft und einer Metzgerei. Im Bettengeschäft erbeuteten sie eine Kassenschublade samt Bargeld, in der Metzgerei einen kleinen Tresorwürfel, in dem sich jedoch kein Geld befand. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde zudem bekannt, dass Unbekannte über das vergangene Wochenende versucht haben, in die "Scheffelstube" einzubrechen, was nicht gelang.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

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