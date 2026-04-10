Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, B34, Lkr. Konstanz) Berauscht, betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs (09.04.2026)

Gottmadingen, B34 (ots)

Wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung und zudem ohne gültige Fahrerlaubnis muss sich ein Mann verantworten, der am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 34 bei Gottmadingen in eine Verkehrskontrolle geraten ist.

Im Rahmen einer Kontrollstelle überprüften die Beamten gegen 13.30 Uhr einen 51-jährigen Fiat-Fahrer bei dem sich augenscheinlich nicht nur Verdacht ergab, dass er zuvor Alkohol getrunken, sondern auch Drogen konsumiert hatte. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,5 Promille und ein positiv reagierender Drogenvortest bestätigten den ersten Eindruck, so dass der Mann die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Damit aber nicht genug, stellten sie zudem fest, dass der 51-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

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