Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Liggersdorf, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hauptstraße - Sicht durch Hecke erschwert - Kind von Auto erfasst (09.04.2026)

Hohenfels, Liggersdorf (ots)

Bei einem Unfall auf der Hauptstraße ist am Donnerstagnachmittag ein Kind von einem Auto erfasst worden. Eine 8-Jährige fuhr mit einem Fahrrad von einer Grundstückseinfahrt unvermittelt auf die Straße. Dabei erfasste sie ein von rechts kommender Ford eines 54-Jährigen frontal, nachdem es ihm aufgrund einer hohen und zur Straße hin bündigen Hecke nahezu unmöglich war, dass Kind früher zu sehen und einen Zusammenstoß zu verhindern. Über die Motorhaube aufgeladen, prallte das Mädchen gegen die Windschutzscheibe und fiel anschließend auf die Straße. Nach erster Einschätzung der vor Ort behandelnden Besatzung eines Rettungswagens erlitt die 8-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Durch den Aufprall splitterte die Frontscheibe des Ford, die Höhe des dadurch entstandenen Schadens dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen. Am Fahrrad entstand geringer Schaden.

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