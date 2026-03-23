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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Illegaler Welpentransport gestoppt!

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr wurden unsere Kollegen der Autobahnpolizei in Walldorf auf einen Ford mit Anhänger auf der A6 bei Sinsheim aufmerksam.

Auf der Ladefläche des Anhängers transportierte der 54-jährige Fahrer insgesamt neun Dackelwelpen. Er gab gegenüber den Einsatzkräften an mit dem Tiertransport auf dem Weg von Rumänien nach Paris zu sein.

Auf den ersten Blick war den Beamtinnen und Beamten sofort klar: Der Transport der Tiere war alles andere als fachgerecht:

Sechs Welpen befanden sich in einem Pappkarton und drei Welpen in einer Tiertransportbox auf der Ladefläche des Anhängers. Beide Behältnisse waren bereits stark durch Kot und Urin verunreinigt.

Gültige Papiere für die Tiere konnte der beschuldigte Fahrer nicht vorweisen. Im Gegenteil: Hier ergab sich sogar der Anfangsverdacht einer Urkundenfälschung.

Darüber zeigten die Welpen bereits Anzeichen eines akuten Wurmbefalls.

Nach Hinzuziehung unserer Hundeführer und nach Rücksprache mit dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis wurden die Tiere beschlagnahmt und in ein Tierheim zur weiteren artgerechten Versorgung gebracht.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung festgesetzt und das Fahrzeuggespann beschlagnahmt.

Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetzes, das Tierschutzgesetz, sowie wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffert
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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