Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Unbekannte entwenden Roller in der Dorfstraße und dem Mühlbachweg (08./09.04.2026)

Gaienhofen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben Unbekannte zwei Roller entwendet. Sowohl im Mühlbachweg als auch in der Dorfstraße nahmen die Täter jeweils einen unverschlossen vor einem Wohnhaus abgestellten Roller mit. Anschließend öffneten sie mit Gewalt die Frontverkleidung und versuchten dann die Zweiräder kurzzuschließen. Nachdem dies offensichtlich nicht gelang, ließen die Diebe die Roller einfach zurück.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Unbekannten nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 97100 entgegen.

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