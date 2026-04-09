Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 32-jährige E-Scooter-Fahrerin stürzt und verletzt sich leicht (08.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Eine E-Scooter-Fahrerin ist am Mittwochnachmittag gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen.

Die 32-Jährige war gegen 16:15 Uhr mit ihrem elektrischen Tretroller in der Bahnhofstraße in Richtung der Unterführung am Aesculap-Kreisverkehr unterwegs. Vermutlich fuhr sie auf dem Gehweg und kam beim Überfahren eines abgesenkten Bordsteins zu Fall, wodurch sie sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein örtliches Krankenhaus.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Bislang gibt es keine Zeugen zum Unfallhergang. Hinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

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