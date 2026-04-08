Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Kriminalpolizei Rottweil klärt Aufbruchserie in Firmen- und Handwerkerfahrzeuge (08.04.2026)

Rottweil (ots)

Einen Erfolg kann die Polizei bei den Ermittlungen zu einer Serie von Aufbrüchen in Firmen- und Handwerkerfahrzeuge, welche die Region seit September 2025 beschäftigt haben, verzeichnen. Die umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten zu einer Bande von drei Tatverdächtigen, die bereits am 1. April in Wehingen festgenommen werden konnten.

Die Männer im Alter von 27, 30 und 40 Jahren stehen im dringenden Verdacht, für mindestens 27 Taten im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz verantwortlich zu sein. Hierbei brachen sie in abgestellte Firmen- und Handwerkerfahrzeuge ein und entwendeten eine Vielzahl hochwertiger Elektrowerkzeuge. Der Diebstahlsschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rottweil Haftbefehle gegen die drei Beschuldigten. Diese wurden noch am Tag der Festnahme in Vollzug gesetzt. Die Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Inwieweit die Bande auch gleichgelagerte Taten im Bereich der Polizeipräsidien Stuttgart und Reutlingen begangen hat, ist Gegenstand der noch andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell