Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: ZOLL zeigt Solidarität mit Kinderhospizarbeit

Gießen (ots)

Am 10.02. ist der bundesweite "Tag der Kinderhospizarbeit". Der Aktionstag verfolgt unter anderem die Ziele, die Inhalte der Kinder- und Jugendhospizarbeit und ihre Angebote stärker in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu verankern und auf das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen in diesem Bereich hinzuweisen.

Der Gießener ZOLL möchte sich in diesem Jahr solidarisch zeigen und ein Zeichen setzen für lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche und deren Familien.

Durch das Tragen des grünen Bandes soll die Verbundenheit an diesem Tag sichtbar gemacht werden. An Dienstwagen und Einsatzfahrzeugen werden an diesem Tag grüne Bänder angebracht werden, um so Solidarität nach außen auszudrücken.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Gießen
Pressesprecher
Michael Bender
Telefon: 0641-4959-9020
E-Mail: presse.hza-giessen@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Gießen, übermittelt durch news aktuell

