Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Gebäudebrand in der Talstraße - mehrere Millionen Euro Schaden (08.04.2026)

Schonach im Schwarzwald (ots)

Sachschaden in Höhe von vermutlich mehreren Millionen Euro sind die Folgen eines Gebäudebrandes in der Talstraße in der Nacht auf Mittwoch. Gegen 2 Uhr teilten Anwohner ein Feuer in einer Schreinerei in der Nachbarschaft mit. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand ein Großteil des Betriebs bereits in Vollbrand. Aufgrund einer unmittelbar über dem Holzbauunternehmen verlaufenden Stromleitung, gestalteten sich die Löscharbeiten zunächst schwierig. Erst nachdem die Hochspannungsleitung durch den Netzbetreiber vom Strom genommen wurde, war eine Bekämpfung des Feuers in dem bis dahin bereits fast vollständig ausgebranntes Gebäude möglich.

Derzeit dauern die Löscharbeiten nach wie vor an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren in der Nacht mit über hundert Einsatzkräften vor Ort.

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