Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, K5734, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht nach Überholmanöver auf der K5734 zwischen Vöhrenbach und Pfaffenweiler - Motorradfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen! (08.04.2026)

Vöhrenbach, K5734 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf der Kreisstraße 5734 zwischen Vöhrenbach und Pfaffenweiler am Mittwochmorgen. Gegen 09.40 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem weißen älteren Transporter hinter einem Traktor von Vöhrenbach in Richtung Herzogenweiler. Plötzlich setzte der Fahrer des Transporters zum Überholen an, ohne auf einen entgegenkommenden Opel Corsa eines 19-Jährigen zu achten. Nur durch eine Vollbremsung des jungen Mannes und des Traktorfahrers konnten diese einen Zusammenstoß mit dem überholenden Transporter verhindern. Infolge des plötzlichen, starken Bremsens prallte ein hinter dem Corsa fahrender 69-Jähriger mit einer BMW in das Heck des Opels.

Glücklicherweise erlitt der Biker dabei nur leichte Verletzungen. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich vor Ort um ihn. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Unbekannte mit dem älteren, weißen Transporter setzte seine Fahrt nach dem waghalsigen Überholmanöver indes unbeirrt fort.

Deshalb bittet die Polizei Zeugen des Unfalls oder Personen, denen der weiße Transporter zwischen Vöhrenbach und Pfaffenweiler aufgefallen ist, sich unter der Tel. 07723 92948-0 beim Polizeiposten Furtwangen zu melden.

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