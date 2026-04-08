Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Zwei leicht verletzte Fahrgäste nach starker Bremsung eines Linienbusses (07.04.2026)

Trossingen (ots)

Zwei Fahrgäste haben sich am Dienstagnachmittag bei einer starken Bremsung eines Linienbusses leicht verletzt.

Ein 62-jähriger Fahrer war gegen 16:45 Uhr mit seinem Bus auf der Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr zur Tuninger Straße unterwegs. Um einem Auto die Vorfahrt zu gewähren, bremste der Busfahrer sein Fahrzeug stark ab. Zwei 16- und 18-jährige Fahrgäste, die auf den Klappsitzen im mittleren Bereich des Busses saßen, stießen dabei mit dem Kopf gegen das Gestänge. Sie zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

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