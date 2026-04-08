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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) Verkehrsunfallflucht mit etwa 4.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (07.04.2026)

Schramberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag auf einem Firmenparkplatz eines Möbelhauses in der Heiligenbronner Straße bzw. Einsteinstraße ereignet hat.

Im Zeitraum von 14 Uhr bis 22 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen abgestellten Audi A5 an der hinteren linken Stoßstange. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 27010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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