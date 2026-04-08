Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Wieselsbergstraße - Motorradfahrer verletzt (07.04.2026)

VS-Villingen (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Wieselsbergstraße am Dienstagnachmittag verletzt worden. Ein 59-Jähriger bog mit einer Harley Davidson nach "Grün"- werden der Ampel nach links ab, wobei er mit einem ebenfalls bei "Grün" losfahrenden, entgegenkommenden VW Sharan eines 67-Jährigen zusammenstieß. Der Biker stürzte und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

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