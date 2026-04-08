Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Fahraddieb greift Polizisten an - 39-Jähriger verbringt Nacht in Gewahrsam (07.04.2026)

Radolfzell (ots)

Nachdem er zuerst ein Fahrrad entwendet, Widerstand geleistet und versucht hat Polizisten tätlich anzugreifen, hat ein Mann die Nacht daraufhin in Gewahrsam verbracht. Gegen 19 Uhr fahndeten mehrere Streifen nach einem Fahrraddieb. Im Bereich der Konstanzer Straße stellten die Beamten den 39-Jährigen, der mit einem zuvor am Bahnhof gestohlenen Rad unterwegs war, fahrender Weise fest und hielten ihn an. Der Mann verhielt sich sofort aggressiv, beleidigte die Polizisten und versuchte sie in der Folge zu treten, zu beißen und bespuckte sie. Im Rahmen darauffolgenden Widerstandshandlungen verletzte der 39-Jährige einen der Beamten. Aufgrund seines Verhaltens und einer Alkoholisierung von über 1,2 Promille nahmen sie ihn schließlich in Gewahrsam. Auf Anordnung eines Bereitschaftsrichters musste der 39-Jährige den restlichen Abend und die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Neben einer Anzeige wegen des Fahrraddiebstahls hat er sich durch sein Auftreten zudem eine Anzeige wegen des versuchten tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingehandelt.

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