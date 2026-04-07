Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht mit etwa 4.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (02.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich bereits am Donnerstag, zwischen 7 Uhr und 15 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Landratsamtes in der Heinrich-Rieker-Straße ereignet.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Mitsubishi an der hinteren linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell