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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht mit etwa 4.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (02.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich bereits am Donnerstag, zwischen 7 Uhr und 15 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Landratsamtes in der Heinrich-Rieker-Straße ereignet.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Mitsubishi an der hinteren linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 9410 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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