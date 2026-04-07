Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Obereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Firma an der Niedereschacher Straße - Polizei sucht Zeugen (05.04.2026)

Obereschach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte versucht, in eine Firma an der Niedereschacher Straße einzubrechen. Zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zum Dach des Betriebs, über das sie sich offensichtlich Zutritt verschaffen wollten, die Innenräume jedoch schlussendlich nicht betraten.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Industriegebiets aufgefallen sind werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0 beim Polizeirevier Villingen zu melden.

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