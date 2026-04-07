Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Allmannsdorf) Snackautomat beschädigt und Inhalt entwendet (06.04.2026)

KN-Allmannsdorf (ots)

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte einen Snackautomat in der Mainaustraße beschädigt und den Inhalt entwendet. Gegen kurz nach 2 Uhr machten sich vier junge Männer gewaltsam an dem auf Höhe der Hausnummer 149 aufgestellten Automaten zu schaffen indem sie diesen erst beschädigten und anschließend einen Großteil der Ware daraus stahlen. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von etwa 2.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

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