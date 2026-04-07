Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Juweliergeschäft im Schwarzwald-Baar-Center (06.04.2026)

VS-Villingen (ots)

In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in ein Geschäft im Schwarzwald-Baar-Center eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 01.45 Uhr und 02 Uhr verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zutritt zur Ladenfläche des Centers. Anschließend gelangten sie ebenfalls mit Gewalt in den Verkaufsraum eines Juweliers. Dort brachen sie mehrere Vitrinen auf und entwendeten den darin befindlichen Schmuck. Nachdem der Alarm auslöste, flüchteten die Täter über eine Seitentür in unbekannte Richtung. Höhe und Anzahl des Diebesguts sind derzeit noch nicht abschließend bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Einbrecher nimmt das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell