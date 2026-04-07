Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, A 81

Lkr. Rottweil) BMW kommt von Fahrbahn ab - Fahrer flüchtet: Polizei bittet um Hinweise (06.04.2026)

Vöhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom Montagmorgen auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf am Neckar und Sulz am Neckar.

Gegen 08:45 Uhr verlor der Fahrer eines BMW auf Höhe des Parkplatzes Hasenrain aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Parkplatzschild, fuhr in einen Wildschutzzaun und schleuderte zurück auf die Fahrbahn, wo er auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam.

Ersthelfer schoben den BMW auf den Parkplatz Hasenrain. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden sowie die Reinigungskosten belaufen sich auf etwa 6.500 Euro.

Ermittlungen des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil führten zu einem 35-jährigen Tatverdächtigen, der an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Polizisten stellten Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein Alkoholtest ergab etwa 1,2 Promille. Der Mann musste daher eine Blutprobe abgeben.

Zeugen des Unfalls bzw. Personen, insbesondere die Ersthelfer, die mit einem gelben Transporter bzw. einem silbernen Auto an der Unfallstelle vor Ort waren, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 348790, zu melden.

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