Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Bäckerei in der Schaffhauser Straße (05.04.2026)

Singen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist ein in der Schaffhauser Straße zu einem Einbruch in eine Bäckerei gekommen. Gegen kurz vor 5 Uhr gelangte ein Unbekannter gewaltsam in die Innenräume des Betriebs, wo er einen leeren Safe erbeutete und anschließend über die Hintertür der Bäckerei flüchtete. Die Höhe des infolge des Einbruchs verursachten Schadens dürfte bei etwa 2.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bäckerei nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

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