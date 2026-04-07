Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 19-jähriger Autofahrer brettert mit über 60 km/h mehr als erlaubt durch 30er Bereich (07.04.2026)

Singen (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Nacht auf Dienstag haben Beamte des Polizeireviers Singen in der Georg-Fischer-Straße einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen, der viel zu schnell unterwegs war. Gegen 1 Uhr bretterte der 19-Jährige mit einem Fiat mit einer Geschwindigkeit von 61 km/h mehr als erlaubt durch den im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 6 Uhr auf 30 km/h beschränkten Streckenabschnitt.

Infolge dessen ist der junge Autofahrer nun drei Monate Fußgänger, um zwei Punkte im Verkehrszentralregister "reicher" und um rund 700 Euro Bußgeld ärmer.

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