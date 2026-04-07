Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach, K 5528

Lkr. Rottweil) 72-jähriger Radfahrer verletzt sich schwer (06.04.2026)

Lauterbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Montagabend bei einem Sturz auf der Kreisstraße 5528 zugezogen.

Der 72-Jährige war gegen 19:00 Uhr mit seinem Fahrrad talabwärts in Richtung Ortsmitte Lauterbach unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Zweiradfahrer zu Fall und nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Klinikum gebracht.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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