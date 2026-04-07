Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, L221) Motorradfahrer überholt trotz Gegenverkehr - Polizei sucht entgegenkommenden Autofahrer (06.04.2026)

Konstanz, L221 (ots)

Nach einem gefährlichen Überholmanöver auf der Landesstraße 221 zwischen Litzelstetten und der Bundesstraße 33 am Montagabend, sucht die Polizei einen entgegenkommenden, gefährdeten Autofahrer. Kurz vor 19 Uhr fuhr ein 22-Jähriger auf einer Yamaha von Litzelstetten kommend in Richtung B33. Im Kurvenbereich überholte der junge Mann ein Auto und einen weiteren Motorradfahrer trotz Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß mit dem unmittelbar entgegenkommenden, unbekannten Autofahrer zu verhindern, lenkte der 22-Jährige nach links, geriet in den Grünstreifen und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An seinem Bike entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Polizei bittet den unbekannten Autofahrer, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

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