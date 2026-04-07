Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Lkr. Rottweil) 58-jähriger Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Zwei Leichtverletzte und etwa 21.000 Euro Schaden (05.04.2026)

Dunningen (ots)

Ein Unfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Autos hat sich am Sonntagmorgen in der Schramberger Straße ereignet.

Ein 58-jähriger Mann war gegen 10:15 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Schramberg-Sulgen unterwegs. Vermutlich infolge einer kurzen Unachtsamkeit geriet der Fahrer in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Opel einer 19-Jährigen zusammen.

Durch den Verkehrsunfall erlitten beide Unfallbeteiligte leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in ein örtliches Krankenhaus. An den Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro.

Die Polizei sperrte die Schramberger Straße für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen.

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