Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern-Flözlingen, Lkrs. RW) Gebäudebrand mit starker Rauchentwicklung (06.04.2026)

Zimmern-Flözlingen (ots)

Am Nachmittag des Ostermontags kam es gegen 16:30 Uhr, in Flözlingen in der Straße Königsöschle, in einer Doppelhaushälfte in einem Sechsfamilienhaus, zu einem Gebäudebrand. Die daraus resultierende Rauchsäule war schon von weitem zu sehen. Wie sich herausstellte ereignete sich der Brandausbruch in einer Erdgeschosswohnung. Zur genauen Ursache können bislang keine weiteren Angaben gemacht werden. Hierzu dauern die Ermittlungen an, weshalb der Brandplatz beschlagnahmt wurde. Auf Grund der enormen Verrauchung waren drei Wohnungen in der Gebäudehälfte des Brandes nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird mit ca. 250.000 Euro beziffert.

Die freiwillige Feuerwehr Zimmern war mit acht Fahrzeugen und 44 Helfern, die freiwillige Feuerwehr Rottweil mit 3 Fahrzeugen (darunter eine Drehleiter) und 7 Helfern angerückt. Auch der Rettungsdienst erschien mit einem Rettungswagen vor Ort, welcher Glücklicherweise nicht weiter von Nöten war. Verletzt wurde niemand.

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