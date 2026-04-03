Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Lkr. Tuttlingen) Polizeibeamter nach Verkehrsdelikt verletzt

Tuttlingen (ots)

Ein verletzter Polizeibeamter sowie Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsdelikts am frühen Donnerstagmorgen im Tuttlinger Stadtgebiet. Gegen 03:45 Uhr sollte ein BMW in der Ludwigstaler Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 17-jährige Fahrer folgte zunächst den Anhaltesignalen der Polizei. Nachdem das Auto scheinbar angehalten hatte, beschleunigte der Fahrer jedoch stark und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug im Gegenverkehr festgestellt werden. Vermutlich aufgrund einer rauschbedingten Fahrunsicherheit kam es zu einem Streifvorgang zwischen Streifenwagen und BMW. Durch den Aufprall lösten die Airbags im BMW aus, so dass der 17-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Ein Polizist schlug die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, um beim Fahrer Erste Hilfe zu leisten. Der Polizist verletzte sich hierbei leicht (Schnittwunden an den Händen). Im weiteren Verlauf stellten die Polizisten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln beim Fahrer fest. Ein positiver Test führte dazu, dass der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Der 17-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und der unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges verantworten.

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