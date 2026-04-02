Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter schlägt 15-Jährigem mit Flasche ins Gesicht (01.04.2026)

Spaichingen (ots)

Nachdem ein Unbekannter einen Jugendlichen am Mittwochnachmittag an der Bahnhofhaltestelle Mitte mit einer Flasche angegriffen hat, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 17 Uhr hielt sich der 15-Jährige zusammen mit einigen Freunden im Bereich der dortigen Treppe auf. Plötzlich kam ein Unbekannter auf ihn zu und warf ihm vor, ihn beleidigt zu haben. Nachdem der Jugendliche dies verneinte, schlug ihm der Mann mit einer Glasflasche gegen die Schläfe. Dadurch erlitt der 15-Jährige eine Platzwunde, die im Krankenhaus versorgt werden musste.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

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