Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Einbrüche im Neckartal (02.04.2026)

Rottweil (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte, gegen 2 Uhr, in bislang drei verschiedene Werkstätten im Neckartal eingebrochen. Über einen Rad- und Fußweg gelangten sie zu den Betrieben an der Straße "Neckartal". Gewaltsam verschafften sie sich Zugang auf die Gelände der Firmen. Mit verschiedenem Gerät welches sie dort fanden gelangten sie in die Werkstätten. Aus einer stahlen sie einen Tresor, welchen sie im Außenbereich versuchten zu öffnen. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an und die Dieb- und Sachschäden sind noch unbekannt. Das Polizeirevier Rottweil erbittet Hinweise zu dem Geschehen die, unter der Nummer 0741 / 4770, gemeldet werden können.

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