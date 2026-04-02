Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Kupferdiebstahl am Wasserturm (27.03.2026 - 01.04.2026)

Schramberg (ots)

Diebe haben im Zeitraum von, Freitag bis Mittwoch, die Kupferabdeckung eines Pumpenhausdaches gestohlen. Das Pumpenhaus, welches beim Wasserturm bei Waldmössingen steht, ist das Opfer der unbekannten Täter geworden. Vermutlich mit Werkzeug bauten sie die Kupferabdeckungen ab und brachten sie wahrscheinlich mit einem Transporter weg. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schramberg, unter der Nummer 07422 / 27010.

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