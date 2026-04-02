POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Landkreis Rottweil) Unfallflucht auf der Kameralstraße (26.03.2026)
Oberndorf am Neckar (ots)
Nach einer Unfallflucht am zurückliegenden Donnerstag auf einem Parkplatz an der Kameralstraße, ist ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 entstanden. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein Unbekannter, zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr, einen geparkten weißen Skoda und machte sich anschließend aus dem Staub, statt seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf, unter der Nummer 07423 / 81010, entgegen.
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