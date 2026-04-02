POL-KN: (VS-Schwenningen, K 5703
Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall fordert Leichtverletzte (01.04.2026)
VS-Schwenningen - K5703 (ots)
Eine leichtverletzte Person und 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch, gegen 7:45 Uhr. An der Einmündung der Kreisstraße 5703 und der Straße "Schonwiesen" missachtete ein 44-jähriger Lastwagenfahrer beim Abbiegen die Vorfahrt einer entgegenkommenden 39-jährigen VW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die junge Frau leicht.
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