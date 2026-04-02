Stockach (ots) - Sachschaden in Höhe von etwa einer halben Millionen Euro ist die Folge eines Brandes in der Heinrich-Fahr-Straße in der Nacht auf Donnerstag. Gegen 02.30 Uhr teilte ein Zeuge Feuer in einem Gebäude in Richtung Stadtmitte mit. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus ...

mehr