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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, K 5703
Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall fordert Leichtverletzte (01.04.2026)

VS-Schwenningen - K5703 (ots)

Eine leichtverletzte Person und 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch, gegen 7:45 Uhr. An der Einmündung der Kreisstraße 5703 und der Straße "Schonwiesen" missachtete ein 44-jähriger Lastwagenfahrer beim Abbiegen die Vorfahrt einer entgegenkommenden 39-jährigen VW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die junge Frau leicht.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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