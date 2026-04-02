Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Gebäudebrand in der Heinrich-Fahr-Straße - insgesamt etwa 500.000 Euro Schaden (02.04.2026)

Stockach (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa einer halben Millionen Euro ist die Folge eines Brandes in der Heinrich-Fahr-Straße in der Nacht auf Donnerstag. Gegen 02.30 Uhr teilte ein Zeuge Feuer in einem Gebäude in Richtung Stadtmitte mit. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Dachgeschoss des als Lager genutzten Bereich des Hauses. Nachdem die Rettungskräfte neben einem angrenzenden Fitnessstudio auch ein danebenliegendes Wohnhaus geräumt hatten, gelang es der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Währenddessen richtete die Straßenmeisterei Radolfzell eine temporäre Umleitungsstrecke ein.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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