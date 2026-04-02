POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) Sporthalle beschmiert - Zeugenaufruf (31.03.2026)
Blumberg (ots)
Im Laufe des zurückliegenden Wochenendes haben Unbekannte die Eichbergsporthalle an der Goethestraße beschmiert. Mit grüner Farbe schrieb der Täter Beleidigungen an die südliche Fassade. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise hierzu können an den Polizeiposten Blumberg (Tel.: 07702 / 41066) gemeldet werden.
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Daniel Brill
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