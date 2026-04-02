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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim, B 523
Landkreis Tuttlingen) Unfall mit mehreren Autos und Verletzten (01.04.2026)

Talheim - B 523 (ots)

Die schwierigen Straßenverhältnisse haben am Mittwoch auf der Bundesstraße 523 zwischen Talheim und Tuningen zu mehreren Unfällen mit Verletzten geführt. Witterungsbedingt konnte eine 19-jährige Fiat-Fahrerin, in Richtung Tuningen unterwegs, nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen Mercedes eines 24-Jährigen auf. Die Wucht des Aufpralls schob den Mercedes noch gegen einen davor befindlichen BMW. Augenblicke später erkannte eine 47-jährige VW-Fahrerin die Situation zu spät und krachte in den Fiat der vorherigen Unfallverursacherin. Der Zusammenstoß schob die vorher beschädigten Autos nochmals gegeneinander. Durch die Unfallsituation musste die Bundesstraße teilweise vollgesperrt und drei der Wagen abgeschleppt werden. Es verletzten sich insgesamt drei Personen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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