Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim, B 523

Landkreis Tuttlingen) Unfall mit mehreren Autos und Verletzten (01.04.2026)

Talheim - B 523 (ots)

Die schwierigen Straßenverhältnisse haben am Mittwoch auf der Bundesstraße 523 zwischen Talheim und Tuningen zu mehreren Unfällen mit Verletzten geführt. Witterungsbedingt konnte eine 19-jährige Fiat-Fahrerin, in Richtung Tuningen unterwegs, nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen Mercedes eines 24-Jährigen auf. Die Wucht des Aufpralls schob den Mercedes noch gegen einen davor befindlichen BMW. Augenblicke später erkannte eine 47-jährige VW-Fahrerin die Situation zu spät und krachte in den Fiat der vorherigen Unfallverursacherin. Der Zusammenstoß schob die vorher beschädigten Autos nochmals gegeneinander. Durch die Unfallsituation musste die Bundesstraße teilweise vollgesperrt und drei der Wagen abgeschleppt werden. Es verletzten sich insgesamt drei Personen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

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