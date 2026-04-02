Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall an der Ausfahrt eines Discounters - eine Person leicht verletzt (01.04.2026)

Radolfzell (ots)

Bei einem Unfall auf der Friedrich-Weber-Straße ist am Mittwochmittag eine Person leicht verletzt worden. Ein 75-Jähriger bog mit einem VW Golf vom Parkplatz eines Discounters auf die Straße ein und kollidierte dabei mit einer in Richtung Eisenbahnstraße fahrenden, vorfahrtsberechtigten 60-Jährigen, die mit einem Opel Adam unterwegs war. Die Frau erlitt infolge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro. Um die nicht mehr fahrbereiten Wagen kümmerten sich Abschleppdienste.

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