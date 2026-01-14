PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ausgedacht statt ausgewiesen - Falsche Personalien bei Verkehrskontrolle

Lauterbach (ots)

Am Montag (12.01.), gegen 8.20 Uhr, stellte eine Streife der Polizeistation Lauterbach in der Kanalstraße einen grauen Ford Galaxy fest. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der Fahrer keinen Ausweis vorzeigen und behalf sich stattdessen mit einer ganz eigenen Version seiner Personalien. Leider hatte sich der Mann dabei nicht alle Details seiner spontanen "Legende" gemerkt und verstrickte sich mehrfach in Widersprüche, was bei den Beamten schnell die Alarmglocken läuten ließ. Weitere Überprüfungen brachten schließlich ans Licht, dass es der Fahrer mit der Wahrheit nicht ganz so genau genommen hatte.

Auch der Grund für die kreative Namenswahl war schnell gefunden: Der 26-jährige Fahrer des Fords besitzt nämlich keine gültige Fahrerlaubnis.

Nun muss er sich aufgrund seiner falschen Angaben nicht nur einem Ordnungswidrigkeitenverfahren, sondern auch einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen.

Auch für den Halter des grauen Fords bleibt die Sache nicht folgenlos: Gegen ihn wird nun ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

(Polizeistation Lauterbach)

