POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Eichenzell. Am Dienstag (13.01.), gegen 7.25 Uhr, befuhren ein 70-jähriger VW-Fahrer aus Eichenzell, ein 20-jähriger Opel-Fahrer aus Schlüchtern sowie ein 18-jähriger Audi-Fahrer aus Eichenzell in der genannter Reihenfolge die B27 von Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Fulda. Aufgrund eines gebildeten Rückstaus bremsten der VW- sowie der Opel-Fahrer ihre Fahrzeuge ab. Der Audi-Fahrer erkannte die Situation nach derzeitigen Erkenntnissen zu spät und fuhr dem Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den VW aufgeschoben. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.

Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Eichenzell. Am Dienstagmorgen (13.01.), gegen 8 Uhr, befuhren ein 62-jähriger Audi-Fahrer aus Flieden und ein 40-jähriger Audi-Fahrer aus Kalbach in der genannten Reihenfolge die B 27 zwischen Eichenzell und dem Bronnzeller Kreisel, wobei der vorausfahrende Fliedener seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern musste. Nach derzeitigen Erkenntnissen erkannte dies der 40-Jährige zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser über den rechten Fahrstreifen und den dort befindlichen Beschleunigungsstreifen geschleudert und kollidierte anschließend mit der Schutzplanke. Der Audi des 40-jährigen Kalbacher stieß in der weiteren Folge mit dem vorausfahrenden VW einer 40-Jährigen aus Schlüchtern zusammen, welcher wiederum durch den Aufprall gegen den Fiat eines 65-Jährigen aus Neuhof geschoben werden. Die beteiligten Fahrzeugführer wurden im Verlauf des Unfallgeschehens leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 42.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Fulda. Am frühen Sonntagmorgen (11.01.), gegen 5.40 Uhr, befuhr eine 54-jährige Hyundai-Fahrerin aus Fulda die Bardostraße in Richtung Von-Schildeck-Straße. An der Kreuzung "Bardostraße/Am Rosengarten" bog sie bei grün-zeigender Ampel nach links auf die Straße Am Rosengarten ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein entgegenkommender derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem schwarzen 5er BMW (Baujahr 2004/2005) ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Fahrer des BMW entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht beim Einparken - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (13.01.), gegen 15 Uhr, parkte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem grünen VW Passat am Seitenstreifen der Kolpingstraße ein und stieß hierbei mit dem Fahrzeugheck gegen die vordere Stoßstange eines dort geparkten Skoda Oktavia. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach der Unbekannte daraufhin den Einparkversuch zunächst ab und parkte wenige Meter weiter am Seitenstreifen ein. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.200 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrer des Passats machen können, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Niederaula. Am Dienstag (13.01.), in der Zeit von 07.30 Uhr bis 12.10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Gartenstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen VW-Touran an der linken vorderen Stoßstange. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw

Bad Hersfeld. Am Dienstag (13.01.), gegen 11 Uhr, bog ein 61-Jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug von einem Parkplatz in die Konrad-Zuse-Straße ein. Hierbei streifte er mit dem Sattelauflieger einen am Fahrbahnrand parkenden Seat. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt.

