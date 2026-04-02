Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, A81, B34, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Kreisverkehr A81/B34 (01.04.2026)

Gottmadingen, A81, B34 (ots)

Am späten Mittwochabend ist es am Kreisverkehr zwischen der Autobahn 81 und der Bundesstraße 34 bei Gottmadingen zu einem Unfall gekommen. Kurz nach 23 Uhr fuhren zwei junge Männer mit einem Opel von der A81 in Richtung Bietingen. Am dortigen Kreisverkehr verunfallte der Wagen, indem er den Kreisel überfuhr und anschließend an einem Hang neben der Straße liegenblieb. Beim Eintreffen der Polizei bestritten die beiden augenscheinlich alkoholisierten 29-jährigen Insassen gefahren zu sein und erst nach dem Unfall getrunken zu haben. Ein daraufhin bei den jungen Männern durchgeführter Alkoholtest ergab Werte zwischen 1,8 und knapp 2 Promille. Infolgedessen mussten beide mit den Beamten ins Krankenhaus und Blutproben abgeben. An dem Opel entstand Blechschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, der am Kreisverkehr entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen der Polizei zur Fahrereigenschaft dauern an.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

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