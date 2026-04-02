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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen, Lkr. Tuttlingen) Glaswände einer Bushaltestelle und Verteilerkästen beschmiert (28.03.2026)

Deilingen (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte die Glaswände des Bushaltestellenunterstandes in der Straße "An der Steig" und zwei Verteilerkästen in der Friedhofstraße und der Lauterbachstraße mit dem Schriftzug "Anti R.B." in schwarzer Farbe beschmiert. Der Schaden dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen.

Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 91366-39 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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