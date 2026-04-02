Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen, Lkr. Tuttlingen) Glaswände einer Bushaltestelle und Verteilerkästen beschmiert (28.03.2026)

Deilingen (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte die Glaswände des Bushaltestellenunterstandes in der Straße "An der Steig" und zwei Verteilerkästen in der Friedhofstraße und der Lauterbachstraße mit dem Schriftzug "Anti R.B." in schwarzer Farbe beschmiert. Der Schaden dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen.

Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 91366-39 entgegen.

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