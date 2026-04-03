Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Lkr. Schwarzwald-Baar) Falscher Handwerker entwendet Bargeld und Schmuck aus Wohnung - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Bad Dürrheim (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend in der Scheffelstraße in Bad Dürrheim einen Diebstahl begangen. Der Mann sprach eine 85-jährige Frau in ihrem Garten an und gab vor, die Heizkörper in ihrer Wohnung ablesen zu müssen. Unter diesem Vorwand verschaffte sich der Unbekannte Zugang zu den Räumlichkeiten der Geschädigten. Während er mehrere Aufträge and die Geschädigte erteilte, konnte er sich unbeobachtet in der Wohnung bewegen. Im Anschluss verlangte er 130 Euro in bar für die vermeintliche Dienstleistung. Als der Mann die Wohnung verließ, bemerkte die 85-Jährige das Fehlen von 500 Euro Bargeld sowie mehreren Schmuckstücken im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Schwenningen bittet Zeugen, weitere Geschädigte oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 07720 85000 zu melden.

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