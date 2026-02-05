PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Café - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 28.01.26, 8 Uhr bis Dienstag, dem 03.02.26, 18 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich sich gewaltsam Zugang zu einem Café in der Korngasse zu verschaffen. Dadurch verursachten sie einen Schaden in niedriger, vierstelliger Höhe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe des Café Amalie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

