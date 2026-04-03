Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkr. Konstanz) Unfallflucht in der Grenzbachstraße - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich in der Grenzbachstraße in Konstanz eine Unfallflucht ereignet. Eine 28-jährige Jeep-Fahrerin fuhr gegen 06:00 Uhr in Richtung Europastraße und wollte an der Einmündung nach rechts abbiegen. Vermutlich aufgrund zu geringen Abstands und Unaufmerksamkeit fuhr der nachfolgende Motorradfahrer auf das Heck des Jeeps auf. Dabei entstand am Auto Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der unbekannte Motorradfahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 995 2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

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