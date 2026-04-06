POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil)Diebstahl eines Ortseingangsschildes - Zeugenaufruf (06.04.2026)
Oberndorf am Neckar (ots)
In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag wurde das Ortsschild "Oberndorf am Neckar" von Aistaig herkommend entwendet. Die Tat wurde gegen 02.40 Uhr festgestellt. Wer Angaben zur Täterschaft bzw. zum Verbleib des Schildes machen kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Telefon 07423/81010 zu melden.
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