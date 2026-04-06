POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil)Diebstahl eines Ortseingangsschildes - Zeugenaufruf (06.04.2026)

Bad Dürrheim (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend in der Scheffelstraße in Bad Dürrheim einen Diebstahl begangen. Der Mann sprach eine 85-jährige Frau in ihrem Garten an und gab vor, die Heizkörper in ihrer Wohnung ablesen zu müssen. Unter diesem Vorwand verschaffte sich der Unbekannte Zugang ...

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